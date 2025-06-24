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Аракчи заявил, что Тегеран в случае провокаций готов ответить Вашингтону вновь

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал иранский ракетный удар по базе США в Катаре ответом на американскую "агрессию" и пообещал, что Тегеран ответит вновь в случае дальнейших действий со стороны Вашингтона.

"В случае дальнейших действий со стороны США Исламская Республика Иран будет готова ответить", - заявил Аракчи в Ашхабаде, его слова приводит иранское агентство "Мехр".

Согласно публикации, он подчеркнул, что Тегеран не хочет нагнетать напряженность в регионе, и назвал иранский ракетный удар по американской военной базе "Аль-Удейд" в Катаре "ответом на вопиющую агрессию Америки против территориальной целостности и национального суверенитета Ирана".

По словам Аракчи, удары США по Ирану говорят о "слабости" Израиля и его "отчаянии" по отношению к Ирану.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

В понедельник вечером Трамп заявил, что иранский ракетный удар по базе США в Катаре не привел к существенным разрушениям и жертвам, а Тегеран заранее предупредил о своих планах. По данным Трампа, 13 из 14 ракет были сбиты, а еще одна летела в "не представляющем опасности направлении", и потому ее не стали перехватывать.

Трамп назвал эту атаку "очень слабым ответом" Ирана, предположив, что Тегеран выплеснул негативные эмоции, "и теперь больше не будет ненависти".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране.

Дональд Трамп Израиль Иран Аббас Аракчи Ашхабад
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