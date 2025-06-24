В Иране заявляют, что не получали предложений о прекращении огня

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Иран не получал никаких предложений о прекращении огня и не видит для этого оснований, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

"В этот самый момент враг совершает агрессию против Ирана, и Иран находится на грани усиления своих ответных ударов, не прислушиваясь ко лжи своих врагов", - заявил собеседник телеканала.

По его словам, Тегеран рассматривает заявления Израиля и США как "обман", направленный на оправдание нападок на интересы Ирана.

Он добавил, что Иран будет продолжать борьбу до достижения прочного мира.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.

"Израиль и Иран согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, после этого "война будет считаться завершенной".

Президент США уточнил, что первым, уже через шесть часов, прекратит огонь Иран, затем, "на 12-й час" - Израиль, а "к 24-му часу весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны".

Официальных подтверждений достижения договоренности о прекращении огня от властей Ирана и Израиля пока не поступало.