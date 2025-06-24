Мощное землетрясение зафиксировано близ Филиппин

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,5 зафиксирован в акватории Филиппинского моря у восточного побережья острова Минданао (Филиппины) во вторник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 04:58 мск землетрясения находился в 390 км восточнее города Бислиг на Минданао.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 6,3. По его данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.