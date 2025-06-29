В Пакистане произошло сильное землетрясение

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в Пакистане в провинции Пенджаб, сообщает в воскресенье Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 01:24 по Москве землетрясения находился в 63 км к северо-западу от города Дера-Гази-Хан.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 5,3. По его данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.