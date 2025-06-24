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Три человека погибли на юге Израиля в результате ракетного удара Ирана

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В результате попадания иранской ракеты в многоквартирный дом в Беэр-Шеве на юге Израиля погибли три человека, сообщают израильские СМИ со ссылкой на медиков.

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Среди погибших два мужчины и одна женщина. Также сообщается о восьми пострадавших, двое из них доставлены в больницу. Кроме того, один человек числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

По данным израильской национальной медицинской службы, есть опасения, что в здании могут оставаться люди, медики продолжают работать на месте.

На кадрах израильских телекомпаний видно сильно поврежденный жилой комплекс в окружении помятых автомобилей и обломков строения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром во вторник несколько раз информировала о пусках ракет со стороны Ирана.

Хроника 13 – 24 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
ЦАХАЛ Иран Израиль
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