Три человека погибли на юге Израиля в результате ракетного удара Ирана

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В результате попадания иранской ракеты в многоквартирный дом в Беэр-Шеве на юге Израиля погибли три человека, сообщают израильские СМИ со ссылкой на медиков.

Среди погибших два мужчины и одна женщина. Также сообщается о восьми пострадавших, двое из них доставлены в больницу. Кроме того, один человек числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

По данным израильской национальной медицинской службы, есть опасения, что в здании могут оставаться люди, медики продолжают работать на месте.

На кадрах израильских телекомпаний видно сильно поврежденный жилой комплекс в окружении помятых автомобилей и обломков строения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утром во вторник несколько раз информировала о пусках ракет со стороны Ирана.