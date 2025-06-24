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Трамп назвал большой честью для себя разрушение иранских ядерных объектов

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что высоко оценивает удары США по объектам иранской ядерной программы и последовавшее за ними достижение прекращения огня между Ираном и Израилем.

"Это была большая честь для меня: разрушить всю ядерную инфраструктуру и мощности, а затем остановить войну!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"И Израиль, и Иран одинаково хотели закончить войну", - подчеркнул он.

В ночь на вторник по московскому времени президент США Дональд Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.

США Израиль Иран Дональд Трамп
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