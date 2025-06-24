Поиск

Замглавы CENTCOM отметил, что Иран значительно ослаб за последние полтора года

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Иран значительно ослаб в ходе событий на Ближнем Востоке, которые последовали после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и это играет на руку США, заявил заместитель командующего Центральным командованием ВС США (CENTCOM) вице-адмирал Брэд Купер.

"Я думаю, что на стратегическом уровне Иран ослаб со времен событий 7 октября. На тактическом уровне им нанесли ущерб, особенно за последние 12 дней, однако степень урона им лучше обсуждать непублично", - приводит CNN слова Купера со слушаний комитета по делам вооруженных сил Сената США.

На вопрос председателя комитета сенатора США Роджера Уикера, сыграла ли кампания Израиля против Ирана и проиранских сил положительную роль в обеспечении национальной безопасности США, Купер ответил утвердительно.

В то же время вице-адмирал заверил, что Иран до сих пор имеет "значительный тактический потенциал", чтобы угрожать войскам США. В качестве примера таких способностей Ирана Купер указал на иранский ограниченный ракетный удар по базе США "Аль-Удейд" в Катаре.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, ставя целью уничтожение его ядерной программы. США 22 июня нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о перемирии сторон.

США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Генштаба Израиля заявил, что военная кампания против Ирана еще не окончена

Что произошло за день: вторник, 24 июня

Иран частично открыл воздушное пространство

Mastercard внедрит в свои продукты стейблкоин компании Fiserv

Mastercard внедрит в свои продукты стейблкоин компании Fiserv

На западе Дамаска произошел сильный взрыв

The WP узнал о попытках Европы убедить Трампа поставлять Украине оружие за деньги

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль нанес удары по радару к северу от Тегерана

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп заявил, что добился от Израиля отказа от новых ударов по Ирану

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп призвал Израиль не бомбить Иран

Трамп призвал Израиль не бомбить Иран
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана375 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6601 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });