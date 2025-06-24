Замглавы CENTCOM отметил, что Иран значительно ослаб за последние полтора года

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Иран значительно ослаб в ходе событий на Ближнем Востоке, которые последовали после нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и это играет на руку США, заявил заместитель командующего Центральным командованием ВС США (CENTCOM) вице-адмирал Брэд Купер.

"Я думаю, что на стратегическом уровне Иран ослаб со времен событий 7 октября. На тактическом уровне им нанесли ущерб, особенно за последние 12 дней, однако степень урона им лучше обсуждать непублично", - приводит CNN слова Купера со слушаний комитета по делам вооруженных сил Сената США.

На вопрос председателя комитета сенатора США Роджера Уикера, сыграла ли кампания Израиля против Ирана и проиранских сил положительную роль в обеспечении национальной безопасности США, Купер ответил утвердительно.

В то же время вице-адмирал заверил, что Иран до сих пор имеет "значительный тактический потенциал", чтобы угрожать войскам США. В качестве примера таких способностей Ирана Купер указал на иранский ограниченный ракетный удар по базе США "Аль-Удейд" в Катаре.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, ставя целью уничтожение его ядерной программы. США 22 июня нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о перемирии сторон.