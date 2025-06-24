В разведке полагают, что удары США не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Предварительная оценка разведывательного управления Минобороны США показывает, что американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники.

"Три человека, ознакомленных с первоначальной оценкой разведки США, заявили, что удары США по ядерным объектам Ирана в выходные не уничтожили ключевые составляющие ядерной программы, которая, вероятно, откатилась в своем развитии лишь на месяцы", - информирует телеканал.

Два собеседника рассказали CNN, что запасы обогащенного урана остались целы. Один источник добавил, что иранские центрифуги по обогащению урана в основном уцелели.

Один из источников отметил, что к таким выводам аналитики пришли на основе оценки разрушений в ходе боевых действий, собранных Центральным командованием ВС США после ударов по Ирану.

"Так что мнение разведывательного управления Минобороны США состоит в том, что США отбросили программу, может быть, на месяцы назад", - добавил источник.

Однако, поясняет CNN, оценки еще могут измениться по мере поступления новой развединформации.

По данным телеканала, в Белом дома признали наличие такой точки зрения, но высказали с ней несогласие.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, ставя целью уничтожение его ядерной программы. США 22 июня нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о перемирии сторон, позднее его подтвердили Иран и Израиль.

Трамп также утверждал, что нанесенные в ночь на 22 июня американские удары привели к полному уничтожению иранских ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заверял, что Иран никогда не сможет заново построить ядерные объекты.