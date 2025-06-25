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Трамп раскритиковал сообщения о том, что удары США не ликвидировали ядерные объекты Ирана

Трамп раскритиковал сообщения о том, что удары США не ликвидировали ядерные объекты Ирана
Фото: Patrick van Katwijk/Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал ложными сообщения CNN и The New York Times о том, что удары США по иранским ядерным объектам не достигли поставленной цели.

"Фейковые новости CNN и обанкротившейся The New York Times объединились в попытке принизить значение одного из самых успешных военных ударов в истории", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул: "Ядерные объекты в Иране полностью разрушены!", добавив, что CNN и The New York Times "подвергаются критике со стороны общественности".

Телеканал CNN распространил сообщение о том, что, по предварительной оценке разведывательного управления Минобороны США, американские удары по Ирану не смогли ликвидировать основы иранской ядерной программы.

The New York Times, ссылаясь на источники, написала, что в этом секретом докладе говорится о том, что удары, нанесенные в минувшие выходные, отбросили ядерную программу Ирана менее чем на шесть месяцев, а "заявление президента Дональда Трампа о том, что ядерные объекты Ирана были уничтожены, было завышено".

Хроника 13 – 25 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Дональд Трамп Иран Минобороны США
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