Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

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Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Иранский парламент в среду проголосовал за законопроект, предусматривающий временную остановку сотрудничества с МАГАТЭ, сообщает телеканал Press TV.

По его данным, 222 парламентария проголосовали "за", еще один воздержался. Никто не проголосовал "против".

Законопроект теперь должен одобрить Верховный национальный совет безопасности Ирана.

Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".