Кремль назвал серьезно пострадавшей репутацию МАГАТЭ из-за ударов по ядерным объектам Ирана
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Авторитет МАГАТЭ серьезно пострадал из-за ударов по иранским ядерным объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Реноме МАГАТЭ серьезно пострадало в этой ситуации, поэтому, безусловно, такая ситуация не может не вызывать обеспокоенность", - сказал он журналистам, комментируя одобрение парламентом Ирана законопроекта о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ.
По словам представителя Кремля, "подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения на Иран, которое произошло, прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентным".
"Как мы слышим и видим, есть определенные контакты американцев с иранцами и по другим каналам, поэтому мы внимательно наблюдаем за этой ситуацией и поддерживаем свои контакты с нашими партнерами из Тегерана", - добавил он.
Иранский парламент в среду проголосовал за законопроект, предусматривающий временную остановку сотрудничества с МАГАТЭ, сообщает телеканал Press TV.
По его данным, 222 парламентария проголосовали "за", еще один воздержался. Никто не проголосовал "против".
Законопроект теперь должен одобрить Верховный национальный совет безопасности Ирана.
Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".