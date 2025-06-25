Кремль назвал серьезно пострадавшей репутацию МАГАТЭ из-за ударов по ядерным объектам Ирана

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Авторитет МАГАТЭ серьезно пострадал из-за ударов по иранским ядерным объектам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Реноме МАГАТЭ серьезно пострадало в этой ситуации, поэтому, безусловно, такая ситуация не может не вызывать обеспокоенность", - сказал он журналистам, комментируя одобрение парламентом Ирана законопроекта о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ.

По словам представителя Кремля, "подобное решение является прямым следствием того неспровоцированного нападения на Иран, которое произошло, прямым следствием ударов по ядерным объектам, достаточно беспрецедентным".

"Как мы слышим и видим, есть определенные контакты американцев с иранцами и по другим каналам, поэтому мы внимательно наблюдаем за этой ситуацией и поддерживаем свои контакты с нашими партнерами из Тегерана", - добавил он.

Иранский парламент в среду проголосовал за законопроект, предусматривающий временную остановку сотрудничества с МАГАТЭ, сообщает телеканал Press TV.

По его данным, 222 парламентария проголосовали "за", еще один воздержался. Никто не проголосовал "против".

Законопроект теперь должен одобрить Верховный национальный совет безопасности Ирана.

Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".