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Трамп вновь заявил, что видит прогресс в украинском урегулировании

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что видит прогресс в урегулировании украинского кризиса, отметив, что позже в среду обсудит ситуацию с президентом Украины Владимиром Зеленским "на полях" саммита НАТО в Гааге.

"Я много говорил с Путиным, и он был очень любезным. Как вы знаете, он предложил помочь с Ираном, на что я сказал: "Мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с Россией (с украинским конфликтом - ИФ)". (...) Мы обсудим это с Зеленским. Я думаю, что есть прогресс", - заявил Трамп "на полях" саммита.

Рассуждая о предстоящей встрече с Зеленским, Трамп отметил, что они будут обсуждать "его сложности, у него есть некоторые сложности".

Ранее, общаясь с журналистами во время полета в Нидерланды, президент США отметил, что Зеленский "в тяжелой ситуации, в которую не должен был попасть".

На прошлой неделе Трамп уже заявлял, что "Россия и Украина добились некоторого прогресса".

США Украина РФ Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин
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