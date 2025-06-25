Трамп призвал членов НАТО к действиям по украинскому урегулированию

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на закрытом заседании саммита НАТО в Гааге призвал государства-члены НАТО предпринять действия для украинского урегулирования, так как считает ситуацию в зоне конфликта сложной, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источник.

"По словам неназванного источника, на закрытом заседании саммита НАТО президент США Дональд Трамп сказал, что необходимо что-то предпринять для урегулирования конфликта на Украине, где ситуация полностью вышла из-под контроля", - передает Bloomberg.

Саммит НАТО проходит 24-25 июня.