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В итоговом заявлении саммита НАТО смягчили позицию по России

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Итоговое заявление саммита НАТО в Гааге получилось короче, чем заявления предыдущих годов, из него убрали критику ряда действий России в отношении Украины, сообщает в среду газета The Daily Telegraph, ознакомившаяся с документом до его официальной публикации.

В заявлении, по данным газеты, говорится, что страны НАТО "вновь подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по поддержке Украины, чья безопасность вносит вклад в нашу безопасность".

В связи с этим, отмечается в заявлении, страны НАТО "будут предусматривать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонный сектор при расчете оборонных расходов стран альянса".

The Daily Telegraph не уточняет, упоминается ли вообще в заявлении Россия в каком-либо контексте.

Издание напоминает, что в заявлениях предыдущих годов Россию обвиняли в конфликте на Украине.

В заявлении 2024 года говорилось, что "будущее Украины - в НАТО". Теперь этого утверждения в документе нет.

В сообщении отмечается, что нынешнее заявление стало значительно короче заявления 2024 года. Прошлогодний документ состоял из более 5 тыс. слов, документ этого года - примерно из 400.

The Daily Telegraph пишет, что текст специально решили сделать коротким и ясным, чтобы сфокусироваться на основной цели президента США Дональда Трампа - увеличении оборонных трат среди стран-членов альянса.


НАТО Украина РФ
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