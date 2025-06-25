Генсек НАТО назвал Россию непосредственной и долгосрочной угрозой для альянса

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте видит в России непреходящую - непосредственную и долгосрочную - угрозу для государств Североатлантического альянса.

"Долгосрочная угроза является и непосредственной одновременно", - сказал Рютте в среду на пресс-конференции в Гааге по завершении саммита Североатлантического альянса.

Он подтвердил, что считает исходящими от России и ту, и другую угрозы, отвечая на вопрос, связанный с тем, что в итоговом заявлении гаагского саммита говорится о "долгосрочной угрозе, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности".