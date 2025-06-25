Поиск

Генсек НАТО назвал Россию непосредственной и долгосрочной угрозой для альянса

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте видит в России непреходящую - непосредственную и долгосрочную - угрозу для государств Североатлантического альянса.

"Долгосрочная угроза является и непосредственной одновременно", - сказал Рютте в среду на пресс-конференции в Гааге по завершении саммита Североатлантического альянса.

Он подтвердил, что считает исходящими от России и ту, и другую угрозы, отвечая на вопрос, связанный с тем, что в итоговом заявлении гаагского саммита говорится о "долгосрочной угрозе, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности".

Марк Рютте НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп сообщил, что планирует провести разговор с Путиным

Трамп сообщил, что планирует провести разговор с Путиным

Генсек НАТО пообещал Украине поддержку на пути к вступлению в альянс

Генсек НАТО пообещал Украине поддержку на пути к вступлению в альянс
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Тегеране заявили о серьезном повреждении ядерных объектов Ирана

В итоговом заявлении саммита НАТО смягчили позицию по России

В итоговом заявлении саммита НАТО смягчили позицию по России

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Конфликт Израиля и Ирана может придать новый импульс переговорам о "Силе Сибири 2"

Что случилось этой ночью: среда, 25 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп раскритиковал сообщения о том, что удары США не ликвидировали ядерные объекты Ирана

Трамп раскритиковал сообщения о том, что удары США не ликвидировали ядерные объекты Ирана
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В разведке полагают, что удары США не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Нетаньяху заявил, что Израилю удалось лишить Иран возможности получить ядерное оружие

Нетаньяху заявил, что Израилю удалось лишить Иран возможности получить ядерное оружие
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана386 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6607 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });