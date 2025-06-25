Орбан заявил, что не считает Россию реальной угрозой для НАТО

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду заявил, что реальная угроза для НАТО кроется в экономических проблемах, а не в России, сообщают европейские СМИ.

"Реальная угроза - не в плане безопасности, а в экономическом плане и в потере нашей конкурентоспособности в мировой торговле", - сказал Орбан журналистам по прибытии на саммит НАТО в Гааге.

"Я думаю, что Россия недостаточно сильна для того, чтобы представлять для нас угрозу. Мы намного сильнее", - считает он.

При этом венгерский премьер отметил, что "Украина - это не дело НАТО", поскольку "Украина не член НАТО, как и Россия".

Кроме того, Орбан прокомментировал действия на мировой арене президента США Дональда Трампа, назвав его "человеком здравого смысла". "Это означает, что новые войны становятся короче, а старые войны выдыхаются. Это и есть следствие его деятельности", - пояснил премьер Венгрии.