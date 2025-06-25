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Генсек НАТО пообещал Украине поддержку на пути к вступлению в альянс

Генсек НАТО пообещал Украине поддержку на пути к вступлению в альянс
Фото:Pierre Crom/Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - НАТО будет оказывать поддержку Украине, которая продолжит двигаться к вступлению в альянс, сказал генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Гааге.

"Мы поддерживаем Украину в борьбе за мир и продолжим поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в НАТО", - заявил генсек Североатлантического альянса в среду.

При этом в опубликованном итоговом коммюнике прошедшего в Гааге саммита НАТО таких формулировок не было. В этом документе лидеры НАТО лишь подтвердили "свои неизменные суверенные обязательства о предоставлении поддержки Украине". О возможности вступлении Украины в альянс в заявлении не упоминалось.

НАТО Марк Рютте Украина
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