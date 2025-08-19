Поиск

Трамп уверен, что Украина не будет "частью НАТО", но не исключил присутствия военных из Европы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что российская сторона, возможно, не будет возражать против размещения на Украине сил европейских стран в рамках урегулирования украинского конфликта.

"У нас есть европейские страны (...), некоторые из них хотят разместить своих военных. Если честно, я не думаю, что это будет проблемой", - сказал Трамп в эфире Fox News.

Однако затем он отметил, что это не точно, и нельзя исключать другую позицию Москвы.

"Я думаю, что президент России Путин устал от этого, все устали. Но никто не знает наверняка, что будет. Мы узнаем в ближайшие несколько недель", - добавил глава Белого дома.

Он также вновь подчеркнул, что Украина "не будет частью НАТО".

НАТО Дональд Трамп США Украина
