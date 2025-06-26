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В Армении арестован лидер протестного движения архиепископ Галстанян

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Суд в Ереване арестовал на два месяца лидера протестного движения "Священная борьба", архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна, сообщил журналистам его адвокат Ованнес Худоян. Баграт Галстанян

"Суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета. Архиепископ Галстанян арестован на два месяца. Решение суда будет обжаловано", - заявил Худоян.

По его словам, архиепископу предъявлено обвинение по статьям подготовка теракта, организация массовых беспорядков и попытка насильственного захвата власти.

Кроме архиепископа арестованы еще 15 человек.

Между тем, Верховный духовный совет Армянской апостольской церкви заявил, что будет добиваться справедливого хода дела всеми законными средствами и призвал компетентные органы "не заниматься политическими спекуляциями, руководствоваться требованиями конституции и законов Республики Армения, уважая принцип презумпции невиновности".

В заявлении духовного совета говорится, что премьер-министр Армении "по очевидным политическим мотивам посредством различных публикаций ориентировал правоохранительные органы, что не внушает доверия к правовым процессам".

В среду премьер Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что участники и лидеры движения "Священная борьба" планировали осуществить террористические действия и захват власти в Армении.

Утром в среду Следственный комитет Армении заявил, что участники и руководители движения "Священная борьба" планировали совершить террористические действия, направленные на захват власти в Армении. В частности, согласно СК, участники движения планировали сформировать по 200 ударных групп по 25 человек в каждой, перед которыми должны были быть поставлены конкретные задачи.

СК также обнародовал несколько аудиозаписей прослушек разговоров архиепископа Галстаняна со своими сторонниками, одной из которых в соцсети поделился Пашинян, заявив, что архиепископ планировал парализовать систему государственного управления Армении с благословения Католикоса и при поддержке арестованного главы ГК "Ташир", российского предпринимателя армянского происхождения Самвела Карапетяна.

В 2024 году архиепископ Галстанян с благословления католикоса всех армян Гарегина Второго объявил о проведении акций протеста в Ереване против политики властей Армении в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Архиепископ требовал отставки Пашиняна.

Армения Баграт Галстанян Никол Пашинян Гарегин Второй Самвел Карапетян
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