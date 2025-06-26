Что произошло за день: четверг, 26 июня

Очередной обмен пленными между Россией и Украиной, взыскание нефтебазы семьи госсекретаря Дагестана в доход РФ, новый контракт Криштиану Роналду

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия и Украина провели очередной обмен пленными.

- Суд Махачкалы взыскал в доход РФ нефтебазу семьи госсекретаря Дагестана по иску Генпрокуратуры. Накануне сообщалось, что госсекретарь Магомед-Султан Магомедов был задержан.

- Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, конфликт между Израилем и Ираном в прошлом, заявил Владимир Путин. В ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске он также выразил мнение, что возможная конфискация замороженных российских золотовалютных резервов ускорит развитие альтернативных платежных каналов.

- Лидер протестного движения Армении архиепископ Баграт Галстанян арестован на два месяца, ему предъявлено обвинение в подготовке теракта, организации массовых беспорядков и попытке насильственного захвата власти.

- Во Франции жертвами непогоды стали два человека. На страну со среды обрушились сильные ливни, ветер достигал 140 км/ч.

- Польша планирует выйти из конвенции по запрету противопехотных мин, за такое решение в Сейме проголосовали 413 депутатов.

- Криштиану Роналду подписал новое соглашение с "Аль-Насром" до 2027 года.

- Московский монорельс завершит работу 28 июня, открыть вместо него круглогодичный парк на высоте шести метров планируется в 2027 году.