Поиск

Что произошло за день: четверг, 26 июня

Очередной обмен пленными между Россией и Украиной, взыскание нефтебазы семьи госсекретаря Дагестана в доход РФ, новый контракт Криштиану Роналду

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия и Украина провели очередной обмен пленными.

- Суд Махачкалы взыскал в доход РФ нефтебазу семьи госсекретаря Дагестана по иску Генпрокуратуры. Накануне сообщалось, что госсекретарь Магомед-Султан Магомедов был задержан.

- Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, конфликт между Израилем и Ираном в прошлом, заявил Владимир Путин. В ходе выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске он также выразил мнение, что возможная конфискация замороженных российских золотовалютных резервов ускорит развитие альтернативных платежных каналов.

- Лидер протестного движения Армении архиепископ Баграт Галстанян арестован на два месяца, ему предъявлено обвинение в подготовке теракта, организации массовых беспорядков и попытке насильственного захвата власти.

- Во Франции жертвами непогоды стали два человека. На страну со среды обрушились сильные ливни, ветер достигал 140 км/ч.

- Польша планирует выйти из конвенции по запрету противопехотных мин, за такое решение в Сейме проголосовали 413 депутатов.

- Криштиану Роналду подписал новое соглашение с "Аль-Насром" до 2027 года.

- Московский монорельс завершит работу 28 июня, открыть вместо него круглогодичный парк на высоте шести метров планируется в 2027 году.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госсекретарь Дагестана Магомедов отпущен под подписку о невыезде

Дату следующего раунда переговоров РФ и Украины определят главы делегаций

Военная операция на Украине

Россия и Украина провели очередной обмен пленными

Песков сказал, что подвижек по дате нового раунда переговоров с Киевом нет

Суд удовлетворил иск о взыскании в доход РФ нефтебазы семьи госсекретаря Дагестана

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль и Иран: перемирие есть, а мир?

Израиль и Иран: перемирие есть, а мир?
ПМЭФ-2025

Упоминаемость ПМЭФ в медиа увеличилась почти вдвое за пять лет

Генпрокуратура планирует взыскать в доход РФ нефтебазу семьи госсекретаря Дагестана

РФ запрещает ввоз выращенных в Нидерландах семян и посадочного материала

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана394 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6614 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });