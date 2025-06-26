Польша планирует выйти из конвенции по запрету противопехотных мин

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Сейме Польши состоялось голосование по законопроекту о выходе страны из конвенции о противопехотных минах (Оттавская конвенция), сообщается на сайте польского парламента.

За выход из Оттавской конвенции проголосовали 413 депутатов, против выступили 15, трое воздержались.

Представляя обоснование к законопроекту, вице-премьер, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такое решение "является ключевым для обеспечения безопасности региона". "Польша не может быть связана никакими ограничениями, которые не позволяют защищать родину", - подчеркнул он, выступая перед парламентариями.

Польша ратифицировала Оттавскую конвенцию в 1998 году. Документ вступил в силу для Польши 1 марта 1999 года.

Ранее сообщалось о выходе из Оттавской конвенции Литвы и Латвии. Решение денонсировать этот документ поддержали парламенты Эстонии и Финляндии.



