Непогода во Франции привела к гибели двух человек

Сто тысяч домохозяйств остались без света

Последствия непогоды в Париже Фото: Charpaud Christopher/ABACA/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - На Францию со среды обрушились сильные ливни, вызвавшие отключение электричества примерно у 100 тыс. домохозяйств, сообщает телеканал BFMTV.

Непогода привела к гибели двух человек, еще 17 пострадали.

В среду по всей Франции зафиксировали более 40 тыс. вспышек молний. Наибольшее число молний - в департаментах Жиронда (регион Новая Аквитания) и Алье (регион Овернь - Рона - Альпы).

Отмечается, что местами порывы ветра достигали 140 км/ч.

Газета Le Figaro отмечает, что в Парижском регионе ветер повалил много деревьев. Ливни привели к подъему уровня воды в реках. В частности, от наводнения незначительно пострадало здание Национального собрания Франции во время заседания нижней палаты парламента, вода также просочилась в международный аэропорт "Париж - Шарль-де-Голль".

Кроме того, в ряде регионов выпал град. В департаменте Дордонь (регион Новая Аквитания) град повредил крыши не менее 70 зданий, сообщает BFMTV.

Над устранением последствий урагана работают 2 тыс. спасателей.