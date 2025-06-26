Зампред ЕЦБ Гиндос допустил замедление роста экономики еврозоны из-за подорожания энергоносителей

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рост цен на энергоносители в результате конфликта на Ближнем Востоке может ослабить экономический рост еврозоны и таким образом сгладить инфляцию. Об этом заявил заместитель председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос.

"Возникновение ирано-израильского конфликта добавляет некоторой неопределенности динамике цен на нефть, - приводит его слова The Wall Street Journal. - Динамика вполне может иметь сглаживающее влияние на рост экономики в еврозоне. Поэтому важно пристально следить за развитием событий в реальном секторе экономики как за индикатором перспектив инфляции".

По словам де Гиндоса, повышение пошлин на европейский экспорт в США наверняка замедлит инфляцию в валютном блоке, в том числе потому что оно ослабит экономический рост.

"Повышенные пошлины ожидаются даже в случае успеха двусторонних переговоров", - отметил зампред.

ЕЦБ в июне понизил ключевую ставку и дал понять, что приближается к завершению цикла смягчения денежно-кредитной политики. В мае инфляция в еврозоне была ниже целевых 2%.

Однако комментарии де Гиндоса говорят о том, что ставку, возможно, потребуется снизить дополнительно, чтобы удержать инфляцию в районе 2%, пишет WSJ.