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Член совета ЕЦБ назвал туманными перспективы инфляции в еврозоне

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк выполнил свою цель по замедлению инфляции, но перспективы цен туманны из-за волатильности на валютном и сырьевом рынках, полагает член совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Литвы Гедиминас Шимкус.

Быстрое укрепление евро по отношению к доллару США и движение цен на энергоносители из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке могут привести к тому, что инфляция снова отклонится от целевого показателя в 2%, сказал он Bloomberg в кулуарах ежегодного форума ЕЦБ в Синтре.

Прогноз инфляции ЕЦБ остается крайне неопределенным из-за геополитической напряженности, торговой политики и укрепления евро, при этом наиболее вероятным сценарием является приостановка цикла понижения процентных ставок на следующем заседании в июле.

"Перспективы инфляции остаются хрупкими", - заявил Шимкус. По его словам, нет уверенности в том, что "предположения, лежащие в основе нашего прогноза, действительно материализуются".

"Скорость укрепления евро - это то, за чем мы должны следить", - добавил он. В историческом плане колебания обменного курса "не являются чем-то необычным, но темпы корректировки означают, что мы должны отнестись к этому серьезно", считает Шимкус.

Он повторил, что при ставках на нейтральном уровне, который не стимулирует и не ограничивает рост экономики, пауза в снижении на заседании ЕЦБ в июле является наиболее вероятным сценарием.

Это соответствует консенсус-прогнозу экономистов, которые также ожидают следующего сокращения ставки только в сентябре (после восьми понижений с июня 2024 года).

ЕЦБ еврозона Гедиминас Шимкус Банк Литвы
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