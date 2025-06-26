Поиск

РФ настаивает на предоставлении Грузией гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Женеве прошел 64-й раунд Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ), на котором российская сторона настаивала на необходимости практических шагов со стороны Тбилиси по неприменению силы против Сухума и Цхинвала.

Согласно сообщению МИД РФ, опубликованному в четверг на сайте ведомства, консультации состоялись 25-26 июня с участием представителей России, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Евросоюза.

"С российской стороны акцентирована важность конкретных шагов, направленных на решение ключевой задачи дискуссий - обеспечения прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии. В практическом плане речь должна идти о предоставлении со стороны Тбилиси гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала, оформленных в виде соответствующего юридически обязывающего соглашения", - говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что целесообразность скорейшего принятия этих мер продиктована сохраняющимися рисками восстановления военной силой контроля со стороны Тбилиси над его бывшими регионами, а также продолжающимся сближением республики с НАТО.

Как информирует МИД, участники МДЗ констатировали относительное спокойствие "на земле". "Этому в немалой степени содействует надёжное функционирование созданных под эгидой МДЗ диалоговых каналов, включая горячие линии связи, а также Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе в н. п. Эргнет", - отмечает ведомство.

Там добавили: "Безопасность в регионе могло бы заметно укрепить скорейшее возобновление работы МПРИ на грузино-абхазской границе в н. п. Гал, а также запуск делимитации государственных границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией".

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что "работу на гуманитарном треке МДЗ по-прежнему серьёзно затрудняет ежегодно инициируемая Грузией крайне политизированная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещённым лицам и беженцам". "Попытки грузинской стороны навязать параллельное обсуждение указанной проблематики на других, кроме формата Дискуссий, международных площадках, на которые официальные представители Сухума и Цхинвала лишены права доступа (...) будут и далее блокировать рассмотрение профильных тем в рамках МДЗ", - отмечает МИД РФ.

По его данным, стороны также достигли договорённость о проведении очередного раунда в ноябре текущего года.

МИД РФ Грузия Южная Осетия Абхазия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Анна Винтур покидает пост главреда Vogue после 37 лет работы

Анна Винтур покидает пост главреда Vogue после 37 лет работы

Саммит ЕС призвал к быстрому принятию 18-го пакета санкций против РФ

Саммит ЕС призвал к быстрому принятию 18-го пакета санкций против РФ
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Путин считает, что конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом

Путин считает, что конфликт Израиля и Ирана остался в прошлом

Трамп убежден, что до ударов США с ядерных объектов Ирана уран не вывезли

Трамп убежден, что до ударов США с ядерных объектов Ирана уран не вывезли
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль и Иран: перемирие есть, а мир?

Израиль и Иран: перемирие есть, а мир?

Непогода во Франции привела к гибели двух человек

Непогода во Франции привела к гибели двух человек

Жертвами наводнений на юго-западе Китая стали шесть человек

Жертвами наводнений на юго-западе Китая стали шесть человек

Литва ужесточит контроль за российскими транзитными поездами

Польша планирует выйти из конвенции по запрету противопехотных мин

Польша планирует выйти из конвенции по запрету противопехотных мин

Нефть Brent подорожала до $67,93 за баррель

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана395 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6614 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });