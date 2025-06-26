РФ настаивает на предоставлении Грузией гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Женеве прошел 64-й раунд Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МДЗ), на котором российская сторона настаивала на необходимости практических шагов со стороны Тбилиси по неприменению силы против Сухума и Цхинвала.

Согласно сообщению МИД РФ, опубликованному в четверг на сайте ведомства, консультации состоялись 25-26 июня с участием представителей России, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и Евросоюза.

"С российской стороны акцентирована важность конкретных шагов, направленных на решение ключевой задачи дискуссий - обеспечения прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии. В практическом плане речь должна идти о предоставлении со стороны Тбилиси гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала, оформленных в виде соответствующего юридически обязывающего соглашения", - говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что целесообразность скорейшего принятия этих мер продиктована сохраняющимися рисками восстановления военной силой контроля со стороны Тбилиси над его бывшими регионами, а также продолжающимся сближением республики с НАТО.

Как информирует МИД, участники МДЗ констатировали относительное спокойствие "на земле". "Этому в немалой степени содействует надёжное функционирование созданных под эгидой МДЗ диалоговых каналов, включая горячие линии связи, а также Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) на грузино-югоосетинской границе в н. п. Эргнет", - отмечает ведомство.

Там добавили: "Безопасность в регионе могло бы заметно укрепить скорейшее возобновление работы МПРИ на грузино-абхазской границе в н. п. Гал, а также запуск делимитации государственных границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией с их последующей демаркацией".

Кроме того, в МИД РФ подчеркнули, что "работу на гуманитарном треке МДЗ по-прежнему серьёзно затрудняет ежегодно инициируемая Грузией крайне политизированная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по внутренне перемещённым лицам и беженцам". "Попытки грузинской стороны навязать параллельное обсуждение указанной проблематики на других, кроме формата Дискуссий, международных площадках, на которые официальные представители Сухума и Цхинвала лишены права доступа (...) будут и далее блокировать рассмотрение профильных тем в рамках МДЗ", - отмечает МИД РФ.

По его данным, стороны также достигли договорённость о проведении очередного раунда в ноябре текущего года.