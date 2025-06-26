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Анна Винтур покидает пост главреда Vogue после 37 лет работы

Анна Винтур покидает пост главреда Vogue после 37 лет работы
Анна Винтур
Фото: Guerin Charles/ABACA

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Главный редактор американского Vogue Анна Винтур покидает свой пост спустя 37 лет работы в этой должности. Об этом сообщает издание The New York Post со ссылкой на источник, близкий к Condé Nast.

По словам представителя компании, 75-летняя Винтур объявила на собрании сотрудников в четверг утром, что ищет нового "руководителя редакционного контента" для американского Vogue.

Отмечается, что сама Винтур продолжит занимать должности глобального директора по контенту Condé Nast и глобального редакционного директора Vogue. По словам собеседника издания, за последние четыре года круг ее обязанностей на международной арене значительно расширился, при этом Винтур продолжала заниматься ежедневным редактированием глянцевого издания.

Это последняя перестановка в Condé Nast после того, как в апреле главный редактор Vanity Fair Радхика Джонс объявила об уходе из компании после семи лет руководства журналом.

Vogue Анна Винтур
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