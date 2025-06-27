Что случилось этой ночью: пятница, 27 июня

Соглашение США и Китая, пожар на киностудии в Баку, уход Анны Винтур с поста главреда Vogue

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп заявил, что США подписали торговое соглашение с Китаем. Он также сообщил о готовящемся торговом соглашении с Индией.

- В Белом доме рассматривают меры по возвращению Тегерана к переговорам по ядерной программе. Среди них - предложение предоставить Ирану до $30 млрд на развитие ядерной отрасли, но без возможности обогащать уран. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники.

- Тегеран не договаривался с Вашингтоном о возобновлении переговоров по ядерной программе, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он отметил, что у Ирана был "неприятный опыт" общения с американцами, которые "предали переговоры в середине процесса". Этот опыт повлияет на будущие решения Тегерана, подчеркнул министр.

- На киностудии "Азербайджанфильм" в Баку в четверг вечером произошел взрыв, начался пожар. Возгорание возникло на старом складе пиротехники. К 23:30 пожар потушили.

- Спектакль "Чёрные доски" режиссёра Владимира Кузнецова получил премию "Золотая Маска" как лучший драматический спектакль большой формы. Награждение впервые прошло в Казани.

- СМИ сообщили об уходе Анны Винтур с поста главного редактора американского Vogue. При этом, по данным источников, она сохранит за собой ключевые позиции в структуре Condé Nast.

- Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 5:2 разгромили итальянский "Ювентус" в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира среди клубов в США.