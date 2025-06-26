США могут предложить Ирану доступ к $30 млрд инвестиций в мирную ядерную программу

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Белом доме обсуждают шаги, которые могут вернуть Тегеран к переговорам по ядерной программе, в том числе возможность дать Ирану доступ к средствам в размере до $30 млрд на развитие ядерной отрасли, однако без возможности обогащать уран, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"В администрации Трампа идет обсуждение возможного предоставления Ирану доступа к $30 млрд для создания гражданской ядерной программы, ослабление санкций и высвобождение миллиардов долларов из заблокированных иранских фондов", - сообщили телеканалу четыре правительственных источника.

По словам собеседников CNN, инвестиции в иранские ядерные объекты обсуждали на предыдущих раундах переговоров США и Ирана. В Белом доме утверждают, что средства поступят не напрямую от США, а через партнеров из числа арабских стран.

Также источники сообщили, что в настоящее время рассматривается предложение о том, чтобы союзники США в Персидском заливе оплатили создание инфраструктуры на замену попавшего ранее под американские удары ядерного объекта в Фордо, однако тоже без возможности обогащать уран.

В четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на брифинге: "Сейчас мы идем по дипломатическому пути с Ираном. Президент США Дональд Трамп и его команда, в частности его спецпосланник Стив Уиткофф, поддерживают связь с иранцами и, особенно, с нашими партнерами в Персидском заливе и с другими арабскими странами региона, чтобы достичь соглашения с Ираном".

Накануне Трамп анонсировал, что переговоры с Ираном состоятся на следующей неделе, но не назвал конкретной даты. Он отметил, что заключение соглашения по атому не является единственным желаемым итогом встречи.

"Мне все равно, будет соглашение или нет (...), их ядерную программу мы в любом случае уничтожили", - заявил президент США.