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Взрыв произошел на киностудии в Баку

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - На киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку в четверг вечером произошел взрыв, начался пожар, сообщила пресс-служба МЧС Азербайджана в четверг.

"На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о взрыве, сопровождавшемся пожаром, на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку. На место происшествия были незамедлительно направлены силы МЧС", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что распространенная рядом медиа-ресурсов информация о якобы взрыве и пожаре на заводе "Алов" не соответствует действительности.

Позже МЧС сообщило о локализации возгорания. "В настоящее время продолжается операция по полному тушению пожара", - уточнили в министерстве.

По данным МВД Азербайджана, взрыв произошел на складе пиротехнических средств киностудии. "По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Территория полностью взята под контроль. Соответствующими структурами предпринимаются меры по тушению пожара", - сообщили в МВД.

Азербайджан Баку
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