Трамп заявил о подписании торгового соглашения с Китаем

Министр торговли Лютник пояснил, что президент США имел в виду тарифное соглашение, о котором договорилось ранее

Фото: AP/TASS

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что накануне было подписано торговое соглашение с Китаем.

"Мы только вчера подписали соглашение с Китаем. Мы начинаем открывать Китай для себя - то, чего на самом деле никогда не могло бы произойти", - сказал Трамп.

Позднее министр торговли США Говард Лютник пояснил Bloomberg TV, что подписание, о котором упоминал Трамп, состоялось два дня назад и что оно закрепило договоренности по тарифам, достигнутые Соединенными Штатами и Китаем на торговых переговорах в Женеве в мае и Лондоне в июне, и не было всеобъемлющей торговой сделкой между двумя странами.

Ранее Лютник сообщал, что по итогам лондонского раунда переговоров было достигнуто "рамочное соглашение", а Трамп заявил, что "сделка завершена" и ожидает окончательного одобрения со стороны председателя КНР Си Цзиньпина.

Американский президент также сообщил о готовящемся торговом соглашении с Индией.

"У нас есть план, возможно, с Индией - очень крупный план, - по которому мы собираемся открыть Индию", - сказал Трамп.

Он отметил, что невозможно договориться о сделке по тарифам с каждой страной, которая этого хотела бы, добавив: "Мы просто отправим им письмо, в котором скажем: "Большое вам спасибо, вы заплатите 25%, 35%, 45%".