Президент Ирана заявил о нанесенном вреде режиму нераспространения

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Атака США и Израиля на иранские ядерные объекты наносит непоправимый вред режиму нераспространения ядерного оружия, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Военное нападение США и сионистского режима на мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под полным контролем МАГАТЭ являются грубым нарушением всех международных правил и наносит непоправимый удар по статусу режима нераспространения ядерного оружия со стороны постоянного члена Совета безопасности ООН", - сказал он, выступая на саммите ЕАЭС по видеосвязи.

По словам Пезешкиана, в ходе атак Израиля на Иран "был совершен ряд незаконных и преступных операций против военнослужащих вне места службы, преподавателей вузов и обычных граждан".

Президент Ирана отдельно отметил, что удар был нанесен в то время, когда шли непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе.