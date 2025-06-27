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Глава МАГАТЭ отметил, что уровень радиации в регионе Персидского залива в норме

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Радиационное излучение в районе Персидского залива не превышает допустимый уровень, несмотря на то, что ранее по нескольким иранским ядерным объектам были нанесены удары, заявил в пятницу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"С точки зрения ядерной безопасности иранская АЭС в Бушере и Тегеранский исследовательский реактор представляли для нас наибольший предмет для беспокойства, поскольку любой удар, затронувший эти объекты, включая их внешние линии электропередачи, мог привести к радиационной аварии. (...) Этого не произошло," - приводятся слова Гросси в пресс-релизе, размещенном на сайте организации.

В нем отмечается, что данные МАГАТЭ предоставляет Международная система мониторинга радиации (IRMIS), охватывающая 48 стран.

Гросси подчеркнул необходимость того, чтобы инспекторы МАГАТЭ продолжали проводить проверки ядерной инфраструктуры в Иране в соответствии с Соглашением о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против Ирана, целью которых декларировалось уничтожение его ядерной программы. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.

МАГАТЭ Рафаэль Гросси Иран
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