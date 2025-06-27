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Оверчук заявил, что Армения не может одновременно быть членом и ЕАЭС, и ЕС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно, но Россия будет уважать выбор этой страны, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Парламент Армении принял закон, который декларирует ее стремление присоединиться к Европейскому союзу. Мы внимательно отслеживаем развитие событий в Армении по этому направлению. Мы всегда будем уважать выбор народа Армении, но мы понимаем, это было подтверждено Николом Воваевичем Пашиняном, что одновременное нахождение Армении в Евразийском экономическом союзе и ЕС невозможно", - сказал Оверчук журналистам в пятницу.

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Он отметил, что Россия наблюдает за процессами, которые идут в рамках сближения Армении с ЕС.

"Отмечаем, что в нормативно-правовой базе республики Армения появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации продовольственных товаров из государств, которые не являются членами евразийского экономического союза", - заметил вице-премьер.

"Это означает, что на внутренний рынок Евразийского экономического союза могут попадать товары, которые не соответствуют нашим требованиям. Мы выносим этот вопрос на рассмотрение совета Евразийской экономической комиссии", - добавил он.

Оверчук заявил, что планирует подписать письмо в адрес вице-премьера Армении Мгера Григоряна относительно того, что "эти действия противоречат нормам Евразийского экономического союза".

"Мы будем рассматривать вопрос о применении соответствующих мер", - подчеркнул Оверчук.

Алексей Оверчук Армения ЕАЭС ЕС
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