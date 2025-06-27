Bloomberg узнал о планах ЕС и США заключить торговое соглашение до 9 июля

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU -В ЕС и США полагают, что им удастся добиться торгового соглашения в той или иной форме до 9 июля, когда истекает срок, отведенный Вашингтоном на соответствующие переговоры, передает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с вопросом, в четверг на саммите Евросоюза председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила за закрытыми дверьми лидерам ЕС, что она убеждена в возможности заключить сделку до дедлайна и избежать эскалации, грозящей экономическими потерями", - информирует агентство.

Она добавила, что на этой неделе США поделились новыми предложениями по соглашению.

Источники пояснили, что в ходе сопутствующих дискуссий в ЕС в тоне обсуждений наметились изменения: многие лидеры в союзе выразили готовность принять некоторую несбалансированность соглашения с США, чтобы избежать дальнейшего нарастания противостояния.

В ЕК эту информацию комментировать не стали.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источник также передавало, что несколько стран ЕС убеждают ЕК в необходимости как можно скорее добиться торгового соглашения с США, даже если многие американские пошлины в отношении товаров Евросоюза сохранятся. Однако не уточнялось, о каких странах идет речь.

На данный момент конечный срок переговоров США и ЕС - 9 июля, когда американские тарифы на весь экспорт ЕС должны вырасти до 50%.

Собеседники агентства ранее рассказывали, что многие из американских пошлин останутся в силе, даже при заключении соглашения США и ЕС.

Параллельно с переговорами Брюссель готовит контрмеры на случай, если консультации закончатся неудачно. Так, ЕС уже одобрил пошлины на товары США на сумму 21 млрд евро, которые могут вступить быстро в силу: они затронут соевые бобы из штата Луизиана и другую сельхозпродукцию, мясо домашней птицы, мотоциклы. Меры направлены против важных в политическом отношении американских штатов. Кроме того, ЕС подготовил список товаров на сумму 95 млрд евро, которые тоже могут оказаться под пошлинами.

Изначально для стран ЕС размер зеркальных пошлин со стороны США составил 20%. Но президент США Дональд Трамп сообщил 9 апреля, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решения об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

23 мая Трамп рекомендовал ввести пошлины на импорт товаров из Европейского союза в размере 50% с 1 июня. Однако 26 мая стало известно, что лидер США во время разговора с фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по пошлинам.