В ЕК считают возможным заключение торгового соглашения с США к 9 июля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) считают возможным заключение соглашения с США по таможенным тарифам до согласованного сторонами крайнего срока 9 июля, заявил официальный представитель ЕК Тома Ренье.

"Да, мы готовы достичь соглашения. Комиссия по своей природе очень оптимистична, и, действительно, мы рассчитываем заключить соглашение до 9 июля", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он сообщил при этом, что "техническая делегация" ЕС готовится отправиться в США, чтобы "продвинуть эти переговоры".

"Работа продолжается как на техническом, так и политическом уровне", - резюмировал представитель ЕК.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 27 июня после завершения саммита ЕС в Брюсселе, что в Евросоюзе изучают полученный от США документ с предложениями по торговому соглашению, которое ожидается к 9 июля.

"Мы оцениваем его. Наше сегодняшнее послание ясно: мы готовы к сделке. В то же время мы готовимся к возможности того, что удовлетворительное соглашение не будет достигнуто", - сказала глава ЕК журналистам.

Она пообещала "защищать европейские интересы, если это будет необходимо", отметив, что "все варианты остаются на столе".