Азербайджан отверг обвинения в использовании его территории для атаки Ирана израильскими БПЛА

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Баку категорически отвергает заявления посла Ирана в Ереване об использовании территории Азербайджана для нанесения ударов израильскими беспилотниками, заявил начальник пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

"Мы категорически отвергаем необоснованные и провокационные заявления посла Ирана в Армении Мехди Собхани относительно предполагаемого использования территории Азербайджана против Ирана, а точнее о том, что израильские беспилотники осуществили нападение с территории Азербайджана", - отмечается в комментарии Гаджизаде.

По его словам, данные претензии наносят ущерб отношениям между Азербайджаном и Ираном, основанным на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга, невмешательстве во внутренние дела.

"В свете позиции, которую президент Азербайджана изложил в ходе недавнего телефонного разговора с иранским президентом, а также соответствующим образом разъясненной министром иностранных дел во время телефонного разговора с коллегой, мы расцениваем заявления иранского посла как открытую провокацию. Азербайджан категорически отвергает утверждения об использовании его воздушного пространства или территории любым государством для ведения военных действий против соседнего Иран или любой другой страны. Такие утверждения не обоснованы, и авторитетных доказательств этому нет", - подчеркнул начальник пресс-службы.

По его словам, Баку рассчитывает, что Тегеран не допустит шагов, не соответствующих духу двусторонних отношений, а также предпримет необходимые шаги в связи с заявлениями посла, которые, по мнению Гаджизаде, демонстрируют проармянскую позицию.