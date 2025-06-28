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На демонстрации в Бангкоке потребовали отставки премьера Таиланда

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В субботу тысячи противников премьер-министра Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават собрались на акцию протеста в Бангкоке с требованием ее отставки, сообщают западные СМИ.

По данным СМИ, эта самая крупная оппозиционная демонстрация с 2023 года, когда партия "Пхыа Тхаи" во главе с Чиннават по итогам выборов вновь стала правящей в стране.

Недовольство собравшихся вызвала, в том числе, позиция Чиннават по территориальному спору между Таиландом и Камбоджой. Ранее произошла утечка телефонного разговора Чиннават с экс-премьером и нынешним председателем верхней палаты камбоджийского парламента Хун Сеном. По данным СМИ, в беседе Чиннават критиковала таиландских военных и демонстрировала уступчивость по отношению к камбоджийской стороне.

Впоследствии Чиннават принесла извинения за свои слова. Ее противники утверждают, что Хун Сен манипулирует премьером.

Между тем, правящая коалиция имеет теперь небольшой перевес в Палате представителей - нижней палате парламента - над оппозицией (253 места против 241), а страна сталкивается с экономическими проблемами. Кроме того, ряд представителей Сената Таиланда - верхней палаты парламента - направил петицию в Конституционный суд и орган по борьбе с коррупцией с требованием расследовать поведение Чиннават в связи с телефонным разговором. СМИ отмечают, что решение любого из этих двух органов власти может привести к отставке премьера.

Таиланд Пхэтхонгтхан Чиннават Камбоджа
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