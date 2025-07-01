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Конституционный суд Таиланда временно отстранил премьера от должности

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Таиланда временно отстранил с должности премьер-министра Пхэтхонгтхан Чиннават в связи с обвинениями в нарушении профессиональной этики, передает во вторник Associated Press.

"Во вторник судьи единогласно приняли к рассмотрению петицию, обвиняющую её в нарушении этики, и большинством голосов - семь против двух - приняли решение временно отстранить Чиннават от исполнения обязанностей", - сообщает агентство.

Суд также дал ей 15 дней на сбор доказательств в свою защиту. Ожидается, что пока ее заместитель Сурия Джунгрунгреангкит будет исполнять обязанности премьер-министра.

Также делом премьера занимается ведомство по борьбе с коррупцией: его решение также может привести к отставке Чиннават.

Поводом для разбирательства стала утечка телефонного разговора премьера с экс-премьером Камбоджи, теперь председателем верхней палаты парламента Хун Сеном, в ходе которого обсуждался пограничный спор между двумя странами.

28 мая на границе двух стран произошли вооруженные столкновения, погиб камбоджийский солдат. Впоследствии в телефонном разговоре, который стал позднее достоянием общественности, Чиннават критиковала таиландских военных и демонстрировала уступчивость по отношению к камбоджийской стороне.

Впоследствии Чиннават принесла извинения за свои слова. Ее противники утверждают, что Хун Сен манипулирует премьером.

В минувшую субботу тысячи противников премьер-министра Таиланда собирались на акцию протеста в Бангкоке с требованием ее отставки. По данным западных СМИ, эта была самая крупная оппозиционная демонстрация с 2023 года, когда партия "Пхыа Тхаи" во главе с Чиннават по итогам выборов вновь стала правящей в стране.

Бангкок Таиланд Пхэтхонгтхан Чиннават
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