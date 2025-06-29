Поиск

Корабль Blue Origin с коммерческим экипажем стартовал в суборбитальный полет

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американский многоразовый корабль New Shepard с коммерческим экипажем в составе шести туристов в воскресенье стартовал в суборбитальный полет, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа NS-33 входят член совета директоров некоммерческой организации "Природа вне политики" Элли Кюнер и ее супруг, председатель совета директоров компании Building and Land Technology Карл Кюнер, филантроп и бывший глава транспортных компаний Леланд Ларсон, бизнесмен Фредди Рескиньо-младший, юристы Оволаби Салис и Джим Ситкин.

Запуск New Shepard был осуществлен со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас в 10:41 по времени Восточного побережья США (в 17:41 по Москве). Полет продлится около 10-11 минут.

Многоразовая ракета New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатого 18-метрового носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделяется спускаемый аппарат, который по инерции набирает высоту примерно до 105 км, то есть чуть выше линии Кармана. В общей сложности капсула с космическими туристами находится на высшей точке полета около трех минут.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В этой связи пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полета.

Затем после снижения капсула совершает мягкую посадку с использованием парашютной системы. А ракета-носитель NS-5 осуществляет самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard оценивается в $500 тыс.

В рамках программы New Shepard уже осуществлено 12 успешных суборбитальных миссий с экипажем, 64 туриста побывали на границе между атмосферой Земли и космосом

США Blue Origin New Shepard
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что группа "очень богатых людей" готова купить TikTok

Иран будет добиваться от США и Израиля компенсаций через ООН

В Азербайджане отменили культурные мероприятия по линии РФ после арестов в Екатеринбурге

В Азербайджане отменили культурные мероприятия по линии РФ после арестов в Екатеринбурге

Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 июня

Американский Сенат одобрил законопроект о расходах и налогах

Американский Сенат одобрил законопроект о расходах и налогах

Трамп потребовал от израильских прокуроров прекратить дело в отношении Нетаньяху

Трамп потребовал от израильских прокуроров прекратить дело в отношении Нетаньяху

Спецпосланник США проведет переговоры с Ираном по ядерной программе в ближайшее время

Гендиректор МАГАТЭ утверждает, что Иран может возобновить процесс обогащения урана за несколько месяцев

Гендиректор МАГАТЭ утверждает, что Иран может возобновить процесс обогащения урана за несколько месяцев

Лавров прибыл с визитом в Киргизию

Лавров прибыл с визитом в Киргизию

Что произошло за день: суббота, 28 июня

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6631 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана401 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2293 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });