Капсула ракеты Blue Origin с туристами совершила посадку после полета

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Спускаемая капсула американской многоразовой ракеты New Shepard в воскресенье после суборбитального коммерческого полета с экипажем в составе шести туристов успешно приземлилась на западе штата Техас, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа NS-33 входили член совета директоров некоммерческой организации "Природа вне политики" Элли Кюнер и ее супруг, председатель совета директоров компании Building and Land Technology Карл Кюнер, филантроп и бывший глава транспортных компаний Леланд Ларсон, бизнесмен Фредди Рескиньо-младший, юристы Оволаби Салис и Джим Ситкин.

Запуск New Shepard был осуществлен со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас в 10:41 по времени Восточного побережья США (в 17:41 по Москве). Полет продлился 10 минут.