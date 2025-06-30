Главы МИД Казахстана и РФ обсудили сотрудничество

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер - глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-российского сотрудничества, сообщила в понедельник пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

Встреча дипломатов состоялась в Чолпан-Ате (Киргизия) накануне заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, транзитно-транспортной и энергетической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений", - говорится в сообщении.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня и сверили график двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях, информировала пресс-служба МИД Казахстана.