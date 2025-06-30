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Лавров обсудил с киргизским коллегой процессы евразийской интеграции

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в Киргизии, обсудил с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, образовательной и других областях, сообщает МИД РФ в понедельник.

"Серьезное внимание было уделено процессам евразийской интеграции. Условлено углублять координацию подходов в ООН и на других многосторонних площадках к решению ключевых международных проблем, вопросов обеспечения глобальной и региональной безопасности", - говорится в сообщении.

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В нем отмечается, что с российской стороны заявлено о поддержке приоритетов киргизского председательства в ОДКБ в 2025 году, "а также подтверждена готовность оказать содействие Бишкеку в качестве председателя в ШОС с сентября с.г."

Главу МИД России также принял президент Киргизии Садыр Жапаров.

"В беседе с Президентом Киргизской Республики С.Н.Жапаровым было отмечено важнейшее значение активных и доверительных российско-киргизских политических контактов, прежде всего на высшем уровне, рассмотрен ход подготовки к дальнейшим мероприятиям в рамках межгосударственного диалога, дана позитивная оценка динамики многопланового сотрудничества как на двусторонней основе, так и в совместных интеграционных объединениях. Стороны обменялись мнениями по текущей международной обстановке", - сообщили на Смоленской площади.

О встрече Лаврова с Жапаровым ранее сообщала пресс-служба киргизского лидера.

МИД РФ Сергей Лавров Садыр Жапаров
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