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США и Канада возобновят переговоры о заключении торговой сделки

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - США и Канада договорились продолжить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля, сообщает канадское правительство.

"Премьер-министр Карни и президент Трамп договорились, что стороны возобновят переговоры с целью согласования сделки к 21 июля 2025 года". - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.

Также сообщается, что для поддержания переговоров министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил, что отменяет налог на цифровые услуги, который применялся к американским технологическим гигантам, таким как Amazon, Google, Alphabet, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), Uber и Airbnb.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что из-за ряда шагов со стороны Оттавы отказывается от торговых переговоров с Канадой.

"Мы отменяем все обсуждения торговых вопросов с Канадой, решение вступает в силу немедленно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что пошел на такие меры после того, как Вашингтону стало известно о введении Канадой налогов на цифровые услуги, налагаемые на компании из США. Американский президент сравнил этот налог с практиками, реализуемыми ЕС.

Ранее в этом году США вводили пошлины в размере 25% на экспорт Канады, за исключением энергоносителей и нефти, которые облагались 10-процентными пошлинами. В марте Трамп согласился повременить с введением пошлин. Однако вместе с тем Вашингтон распространил на канадскую продукцию действие общих пошлин на сталь, алюминий и автомобили.

США Трамп Канада Alphabet Amazon Google
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