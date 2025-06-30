Что случилось этой ночью: понедельник, 30 июня

США и Канада продолжают переговоры о торговле, Иран намерен дальше обогащать Уран, в Сенате США обсуждают законопроект Трампа о расходах

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США и Канада договорились продолжить переговоры о торговле. Об этом сообщает канадское правительство.

- ПСЖ разгромил команду Месси в 1/8 финала клубного ЧМ. В четвертьфинале парижский клуб сыграет с "Баварией".

- В Сенате США начались дебаты по законопроекту Трампа о расходах. Он предполагает снижение федеральных налогов, увеличение средств на оборону и безопасность на границе, сокращение госпрограмм соцзащиты.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 15 дронов ВСУ. БПЛА были перехвачены над Курской областью и Азовским морем.

- Постпред Ирана при ООН заявил, что Тегеран не перестанет обогащать уран. Он напомнил, что по Договору о нераспространении ядерного оружия, страна имеет право на мирные ядерные разработки.