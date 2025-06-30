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Ереван призвал российских политиков и экспертов не вмешиваться в дела Армении

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал российских чиновников и экспертов не вмешиваться во внутренние дела республики.

"Чиновники, парламентарии, эксперты РФ должны с большим уважением относиться к суверенитету Армении и никогда больше не позволять себе вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас в Ереване, комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Мирзоян сказал, что Лавров использовал формулировку "борьба властей Армении против церкви". "Его информация абсолютно не соответствует действительности. В Армении нет борьбы властей против церкви", - добавил он.

По его словам, вероятно, глава МИД России, говоря о событиях в Армении, подразумевал случаи вмешательства ряда церковных деятелей в политические процессы и раскрытую правоохранительными органами попытку подготовки совершения ими госпереворота.

Лавров заявил журналистам после встречи глав МИД ОДКБ в Киргизии, что участники Организации договора о коллективной безопасности обеспокоены ситуацией в Армении, заинтересованы в ее скорейшем разрешении в конституционном поле.

По его словам, "понятно, что это внутреннее дело наших соседей, но, безусловно, нападки на каноническую тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность".

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт, эта ситуация была как можно скорее отрегулирована на основе Конституции Армении, на основе полного уважения прав верующих, как собственно говоря и любых других прав человека", - отметил российский министр.

Арарат Мирзоян МИД ОДКБ Сергей Лавров Армения Кая Каллас
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