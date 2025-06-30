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Лавров заявил о заинтересованности ОДКБ в скорейшем урегулировании в Армении

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Участники Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обеспокоены ситуацией в Армении, заинтересованы в ее скорейшем разрешении в конституционном поле, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров после встречи глав МИД стран ОДКБ в Киргизии.

"Тема обсуждалась. Все высказали серьезную озабоченность тем, что происходит внутри Республики Армения", - сказал министр..

По его словам, "понятно, что это внутреннее дело наших соседей, но, безусловно, нападки на каноническую тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность".

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт, эта ситуация была как можно скорее отрегулирована на основе Конституции Армении, на основе полного уважения прав верующих, как собственно говоря и любых других прав человека", - отметил он.

Говоря о вопросах, связанных с участием Армении в ОДКБ, Лавров заявил, что ее участники "приняли к сведению то, что министр иностранных дел вновь отказался приехать на мероприятие".

"Мы исходим из того, что наши главы государств, когда они встречались в составе ОДКБ, приняли к сведению тоже факт отношения Армении к ОДКБ. Мы по-прежнему считаем Армению полноправным членом этой организации, но, безусловно, полноправное членство предполагает участие и соблюдение всех обязательств, которые вытекают из уставных документов ОДКБ", - добавил Лавров.

Армения МИД ОДКБ Сергей Лавров
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