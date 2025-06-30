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Израильские военные призвали эвакуироваться жителей городов Газа и Джебалия

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник обратилась к населению городов Газа и Джебалия в секторе Газа с призывом покинуть эти районы в связи с боевыми действиями, сообщает портал Ynet.

"ЦАХАЛ с огромной силой действует в этих районах. Военные операции продолжатся, усилятся (...) для вашей безопасности немедленно уходите на запад, а потом на юг в Аль-Маваси по дороге ар-Рашид", - заявил представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

Между тем, "Аль-Арабийя" сообщает о массированных бомбардировках на севере сектора Газа. По некоторым данным, израильские танки вошли в район эз-Зейтун на востоке города Газа. По информации палестинской стороны, от израильских ударов в понедельник погибли 25 человек.

На прошлой неделе Axios со ссылкой на источники передавал, что президент США Дональд Трамп после начала перемирия между Израилем и Ираном намерен способствовать окончанию боевых действий в секторе Газа и продолжению нормализации отношений Израиля с арабскими странами. Позднее Трамп заявлял, что стороны конфликта в секторе Газа уже на этой неделе, возможно, заключат соглашение о перемирии.

В понедельник ожидается прибытие в Вашингтон министра по стратегическим вопросам Израиля Рона Дермера для обсуждения Газы, Ирана, региональных вопросов.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 30 июня 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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