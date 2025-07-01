ВВС Израиля нанесли еще 140 ударов по сектору Газа

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Израильская авиация нанесла еще 140 авиаударов по целям в секторе Газа, сообщает во вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За минувшие сутки ВВС Израиля с целью поддержать сухопутные войска поразили больше 140 целей в секторе Газа", - говорится в сводке, опубликованной во вторник в телеграм-канале ЦАХАЛ.

В сообщении отмечается, что среди пораженных целей - личный состав противника, военные постройки, пусковые установки для противотанковых ракет, оружейные склады и другая инфраструктура.

По данным ЦАХАЛ, за последние дни израильские военные также ликвидировали свыше десятка человек личного состава противника. Кроме того, в израильской армии сообщили о расширении боевых операций вглубь сектора Газа.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.