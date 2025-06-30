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Взрыв произошел на танкере Vilamoura, ранее заходившем в российские порты

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на танкере Vilamoura, перевозившем около 1 млн баррелей нефти, пишет Bloomberg.

Причина взрыва пока неизвестна. На момент инцидента танкер находился у берегов Ливии, сейчас судно буксируется в Грецию.

В результате взрыва судно дало течь, вода проникла в машинное отделение, сказал представитель оператора танкера TMS Tankers. Никто из членов экипажа не пострадал, угрозы окружающей среде также нет.

Bloomberg со ссылкой на данные о местонахождении судов пишет, что Vilamoura в апреле заходил в российский порт Усть-Луга, а в мае - на терминал КТК рядом с портом Новороссийска. Сообщается, что в этих портах он загружал казахстанскую нефть.

По данным Vanguard Tech, в этом году от взрывов пострадали еще четыре судна, ранее заходившие в российские порты.

Vilamoura
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