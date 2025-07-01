В Казахстане опровергли наличие казахстанской нефти на взорвавшемся танкере Vilamoura

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Информация о казахстанской нефти на борту взорвавшегося у берегов Ливии танкера Vilamoura не соответствует действительности, заявило Министерство энергетики Казахстана.

СМИ ранее сообщили, что недалеко от Ливии взорвался танкер Vilamoura с казахстанской нефтью. Представитель оператора судна TMS Tankers сообщал, что в результате взрыва было затоплено машинное отделение судна. Что именно стало причиной взрыва, остается неясным.

По данным отслеживания судна, собранным СМИ, в начале апреля судно Vilamoura зашло в российский порт Усть-Луга, где загрузило бочки с казахстанской нефтью. В мае оно также заходило на терминал Каспийского трубопроводного консорциума недалеко от российского порта Новороссийск, где также загружаются в основном казахстанские бочки.

"В связи с появившимися в СМИ сообщениями о взрыве на танкере у берегов Ливии, который, по некоторым данным, мог перевозить казахстанскую нефть, сообщаем следующее. Инцидент произошел с частным танкером, последняя загрузка которого была произведена в одном из портов Ливии, информация о казахстанской нефти на борту в момент инцидента не соответствует действительности", - заявило Минэнерго Казахстана.

По данным СМИ, в результате взрыва не произошло загрязнения окружающей среды, и все члены экипажа находятся в безопасности. Судно Vilamoura, перевозившее 1 млн баррелей, было отбуксировано в Грецию. Там по прибытии будет произведена оценка ущерба.